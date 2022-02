Contratação de empresa pela Câmara de Mossoró vira Inquérito Civil Ministério Público determinou a apuração dos termos do contrato firmado entre a Casa e a empresa PROEL Engenharia e Execuções Ltda, em janeiro deste ano.

A contratação da empresa PROEL Engenharia e Execuções Ltda pela Câmara Municipal de Mossoró para fazer a reforma da Casa em janeiro deste ano, será alvo de investigação. O 4º promotor em substituição de Defesa do Patrimônio Público determinou a abertura de inquérito civil no Diário Oficial do Estado do último sábado (9).



Na Portaria 003/2009, o promotor Eduardo Medeiros Cavalcanti anexou reportagem do Jornal O Mossoroense, do dia 13 de março de 2009.



“Os fatos narrados na reportagem do periódico “O Mossoroense”, do dia 13 de março de 2009, página 03, anexada à presente Portaria, na qual informa a prática, em tese, de irregularidades em obra contratada pela Câmara Municipal de Mossoró, em janeiro de 2009, referente à reforma da estrutura física desta Casa Legislativa, posto que o edital de licitação restou devidamente publicado após a contratação da empresa que realizou a referida obra”, diz o promotor na publicação.



O Promotor determina que sejam requisitadas ao presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Claudionor dos Santos, no prazo de 15 dias, informações e a cópia do contrato administrativo celebrado entre a Câmara e a empresa. O MP também solicita a cópia de todo o procedimento licitatório.