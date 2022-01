Habitação: Prefeitura começa cadastro presencial nesta segunda-feira A Secretaria definiu local de cadastramento em cada zona da cidade. Em uma semana foram realizadas 20 mil inscrições.

A Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe), inicia nesta segunda-feira (11), o cadastramento presencial para os programas habitacionais, incluindo o Minha Casa, Minha Vida.



A secretaria definiu um local de inscrição em cada zona da cidade. Até o dia 04 de junho, equipes da Secretaria de Habitação estarão nas zonas norte e oeste. Entre 15 de junho e 08 de julho, o cadastramento será feito nas zonas sul e leste da capital. Os interessados devem se inscrever das 09h às 16h, nos locais determinados.



O atendimento na Zona Norte será realizado na Faculdade de Natal (FAL), que fica na Avenida João Medeiros Filho, Potengi, próximo ao Nordestão. Os moradores da Zona Oeste devem comparecer ao Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves (Cemure), na Avenida Coronel Estevam, 3705, bairro Nazaré, nas imediações da Rodoviária Nova.



Para se cadastrar é preciso ter em mãos RG, CEP da atual residência, o número do CPF dos familiares que contribuem com a renda familiar e datas de nascimento de todos os membros da família.



Inscrições

Nos cinco primeiros dias em que o site www.natal.rn.gov.br esteve no ar, cadastrou 20 mil pessoas. Quem perder o prazo de inscrição presencial, poderá se cadastrar via Internet até o dia 30 de julho. Em caso de dúvida, os interessados podem entrar no site da Prefeitura ou entrar em contato no telefone 3232-9332.