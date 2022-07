Ana Luiza e companhia voltam com prata do Grand Prix de Judô

Rogério Torquato Ana conquistou medalha de prata no Grand Prix

"Estou quebrada, mas estou viva! Prata!", resumiu Ana, que não estava sozinha na antiga capital fluminense. Além dela, engrossando o bloco potiguar, estiveram no tatame Halisson Boto e Alexadre Magno - que também voltaram a Natal com medalhas de prata no pescoço.De quebra, os êxitos garantiram a presença dos três atletas na Seleção Brasileira Paradesportiva da modalidade.E o Parapanamericano de Judô, nos Estados Unidos - do qual o Grand Prix seriviria como seletiva? O evento foi cancelado. Basicamente, fora os anfitriões estadunidenses, apenas o Brasil se inscreveu e mais nenhum país, além de não pontuar para competições ainda maiores.Resultado: o resto do ano será "morto", sem competições. Como é que os judocas vão ficar? "Vai haver treino, e mais treino", analisou Ana. O próximo evento onde Ana, Halisson e Alexandre devem se fazer presentes é uma nova seletiva no finzinho do ano - que servirá como seletiva para o Mundial da Turquia, ano que vem.