Portuguesa faz 2 a 1 no Fortaleza e conquista 1ª vitória na Série B

Portuguesa

Fábio; Bruno Rodrigo, Ediglê e Erick; César Prates, Acleisson, Marco Antônio, Fellype Gabriel (Héverton) e Anderson Paim; Preto (Tatá) e Christian (Dinei)

Técnico: Paulo Bonamigo

Fortaleza

Douglas; Maisena, Sílvio (Marlon), Edson e Danilo; Eusébio, Coutinho, Álvaro (Gilmark) e Bismarck; Wanderley e Luiz Carlos

Técnico: Mirandinha

Data : 12/05/2009 (terça-feira)

: 12/05/2009 (terça-feira) Local: estádio Canindé, em São Paulo

estádio Canindé, em São Paulo Árbitro : André Luiz de Freitas Castro (GO)

: André Luiz de Freitas Castro (GO) Auxiliares: Marco Antonio de Mello Moreira e João Patrício de Araújo (GO)

A Portuguesa bateu o Fortaleza por 2 a 1 nesta terça-feira, no Canindé, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B.Com isso, os rubro-verdes, que marcaram com Anderson Paim e Bruno Rodrigo, foram a quatro pontos, em segundo lugar. Já os visitantes, que chegaram a deixar tudo igual no placar com gol de Edson, seguem com zero.A Lusa vinha de um empate sem gols com o Vila Nova , em Goiânia, enquanto que os cearenses tentavam a reabilitação depois de terem sido goleados por 4 a 2 pelo Guarani, em casa.O técnico Paulo Bonamigo contou com duas novidades: o volante Acleisson estreou, e o atacante Christian atuou depois de ter ficado fora da primeira rodada por causa de contusão.Já o Fortaleza não contou com o meia Cleisson, liberado para resolver problemas particulares, além de Marcelo Nicácio, Bambam e Rodrigo Mendes, lesionados.A Portuguesa fez valer o mando de campo e dominou o primeiro tempo, criando boas chances para marcar. No entanto, o primeiro lance de perigo foi dos visitantes. Bismarck avançou pela esquerda e bateu para defesa de Fábio. No rebote, Luiz Carlos mandou no travessão.Na resposta anfitriã, Christian recebeu na área e bateu cruzado, perto do gol, aos 18. A Lusa impôs pressão, e César Prates acertou o travessão de Douglas. Já o Fortaleza mostrou que estava vivo nos contra-ataques, e em um deles Wanderlei dominou no peito e bateu por cima do gol.A Portuguesa chegou novamente em chute de Anderson Paim, que também saiu por cima. Já aos 35, o mesmo Anderson Paim tabelou com Christian, que fez o papel de pivô, e bateu para abrir o placar. Os visitantes tiveram chance de empatar ainda antes do intervalo, mas Fábio salvou a Lusa em chute de Luiz Carlos.No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Bruno Rodrigo desviou escanteio de cabeça, e Douglas fez grande defesa. Pouco depois, foi Fábio quem defendeu duas vezes evitando o gol visitante. Aos 14, no entanto, Edson desviou cobrança de falta de Bismarck e deixou tudo igual.Os rubro-verdes só voltaram a atacar aos 28, quando Fellype Gabriel cabeceou com perigo. Já aos 32, em cobrança de escanteio, Bruno Rodrigo mandou para as redes de cabeça. A vitória da Lusa foi salva pelo goleiro Fábio, que defendeu uma arremate à queima roupa de Luiz Carlos, aos 43.Na próxima rodada, a Portuguesa joga apenas no dia 23, um sábado, fora de casa com o Figueirense. No mesmo dia, o Fortaleza vai receber o Brasiliense.