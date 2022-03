Parreira descarta marcação individual sobre o atacante Ronaldo Acostumado a contar com Ronaldo a seu favor na seleção brasileira, o comandante tricolor vai enfrentá-lo pela primeira vez.

O técnico Carlos Alberto Parreira descartou promover uma marcação individual em Ronaldo nesta quarta-feira, no primeiro jogo das quartas-de-final da Copa do Brasil. O treinador destacou a genialidade do atacante e revelou que a marcação será feita por setores.



"O nosso esquema tático será o mesmo dos últimos jogos. O Ronaldo não terá marcação especial. É claro que será olhado de perto, temos que tirar os seus espaços. Vamos incomodá-lo onde é decisivo. Vamos marcar dentro da nossa maneira de jogar, por setor e diminuindo os espaços. Sabemos que ele costuma cair pelo lado esquerdo e tem um poder de deixar os companheiros na cara do gol", explicou.



Acostumado a contar com Ronaldo a seu favor na seleção brasileira, o comandante tricolor vai enfrentá-lo pela primeira vez.



"É um privilégio participar desse momento do futebol brasileiro. Por ser o maior artilheiro da copa do mundo de todos os tempos todos têm respeito e admiração muito grande por ele. Temos que pensar em neutralizá-lo, mas sem deixar de jogar. Eu poderia armar uma barreira com até quatro jogadores presos na defesa, mas não farei isso. Temos muitos jogadores que apoiam o ataque, como o Marquinho, Maurício, João Paulo e Mariano. Não seremos meros espectadores", destacou.



O comandante tricolor aposta que a genialidade de alguns jogadores será decisiva nas partidas.



"Acho que o jogo vai ser caracterizado pelos contra-ataques, bola parada e genialidade de jogadores como Thiago Neves, Ronaldo e Fred. Eles são importantes e referências nas suas equipes", concluiu o treinador.



Parreira relacionou Conca, que já está recuperado do estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, para a partida e não descarta a possibilidade de colocar o argentino ao longo do jogo.



"É preciso de alguém para cadenciar o jogo e o Conca faz isso de uma maneira muito inteligente e com muita simplicidade, ocupa bem os espaços e é uma arma para usarmos se necessário", concluiu.