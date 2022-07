Fortaleza está praticamente definido com quatro mudanças No meio-campo, Kiko formará o setor de contenção com Coutinho. Na criação, Saulo e Bismarck serão os titulares, com Luiz Carlos no ataque ao lado de Wanderley.

A equipe do Fortaleza está praticamente definida para o jogo desta terça-feira, em Natal, às 21 horas, contra o ABC, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



Em relação ao último jogo, o preparador físico Vladimir de Jesus, que dirige o time de forma interina, fará quatro modificações, iniciando com o esquema de jogo.



Cleisson, com dores musculares, não viaja com o grupo, enquanto Eusébio e Bambam aguardarão nova oportunidade no banco de reservas.