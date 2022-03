TRE desaprova as contas do prefeito de Santa Cruz, José Péricles Entre as irregularidades apontadas está a informação de que o candidato efetuou o pagamento de diversos serviços com um único cheque.

O Tribunal Regional Eleitoral desaprovou as contas do prefeito de Santa Cruz, José Péricles Farias. A decisão foi tomada durante sessão nesta terça-feira por unanimidade. Entre as irregularidades apontadas e constantes dos autos está a informação de que o candidato efetuou o pagamento de diversos serviços com um único cheque, como se este título fosse o responsável pelo pagamento de diversos fornecedores.



Outro detalhe, destacado pelo relator do processo, o desembargador Vivaldo Pinheiro, o candidato arrecadou R$ 73.224,76 após a eleição para o pagamento de obrigações contraídas até a data do pleito municipal. O montante é cerca de 48% das obrigações contraídas durante a campanha, não havendo, nenhum fato excepcional para permitir a arrecadação pós-eleição, como prevê o § 1º do artigo 21 da Resolução 22.715/08, que trata de situações excepcionais.



O advogado do prefeito Péricles sustentou que há neste caso apenas irregularidades formais e que nenhum serviço contratado pela campanha é de natureza ilícita, além de que durante a reta final da campanha, os bancos estavam em greve.



Segundo a defesa, era preciso pagar compromissos assumidos com fornecedores e pessoas que trabalharam na campanha. E que uma pequena diferença de R$ 800,00 entre o pago e o informado no tocante a honorários advocatícios fora equívoco de ordem contábil.



Para o relator, não foram apresentadas razões para justificar uma quantidade tão expressiva de pagamentos pós-eleição. O desembargador citou o fato de apenas um cheque ter pago 52 despesas de campanha.



*Com informações da Assessoria do TRE