Agripino vai tirar licença para dar vez ao suplente José Bezerra Júnior

Agência Brasil Agripino vai se licenciar do Senado.

O agropecuarista José Bezerra Júnior terá, com a licença do titular do mandato, oportunidade de assumir uma cadeira no Senado, o que não aconteceu nenhuma vez nesses quase oito anos de suplência. Neste mandato, o senador José Agripino não havia tido qualquer afastamento.O senador também já decidiu que não continuará na liderança do Democratas no ano que vem, embora o partido já tenha o entendimento de que o seu mandato seria renovado em dezembro próximo.A última vez que José Agripino abriu espaço para o seu suplente foi no seu primeiro mandato de senador, no ano de 1990, quando deixou o Senado para assumir o governo do estado. Na época, o seu suplente era Dario Pereira de Macedo, já falecido, e que exerceu a segunda metade do mandato do senador, de 1990 a 1994.Da década de 90 para cá, além de Dario Macedo, só houve mais três casos de suplentes que assumiram. Em 1994, quando elegeu-se governador, o senador Garibaldi Filho (PMDB) abriu o restante do mandato – quatro anos – para seu suplente na época, Fernando Bezerra, que viria, na eleição seguinte (1998), a conquistar o seu próprio mandato com uma votação superior a 500 mil votos.Durante o mandato, Fernando Bezerra foi ministro dos governos Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e de Lula (PT), abrindo a vaga para o primeiro suplente, Agnelo Alves, e para o segundo, Tasso Rosado – que assumiu porque, na época, Agnelo era prefeito de Parnamirim.