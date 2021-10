Trulli larga na pole no Bahrein; Barrichello é 6º e Massa, 8º

Fotos: Divulgação

Os brasileiros não foram tão bem. Rubens Barrichello larga na sexta posição, enquanto o líder do Mundial, Jenson Button, sai em quarto. Felipe Massa será o oitavo no grid.O vice-campeão mundial, inclusive, continuou com dificuldades nos treinos. Com muito esforço, o brasileiro levou sua Ferrari ao Q3, que define a pole position, mas fez isso com o nono tempo entre os dez classificados. Enquanto isso, na frente, Vettel brilhava, como já tinha feito na China.Nelsinho Piquet, mais uma vez, não foi bem. Em sua volta rápida durante o Q2, ele acabou escapando da pista. Com isso, larga em 15º lugar, marcando o tempo de 1min33s941. "Eu estava querendo forçar. Na primeira saída, peguei muito trânsito, destruiu o pneu e eu só tinha uma chance. Pensei em arriscar e arrisquei demais", explicou o piloto da Renault à Rede Globo.A grande surpresa da primeira parte da classificação foi o australiano Mark Webber. Após a dobradinha, na China, com Vettel, ele não conseguiu se classificar entre os 15 primeiros. E o pior. Vettel, que venceu na China, deixou o Q1 com o melhor tempo. Além de Webber, também pararam na primeira parte as duplas da Toro Rosso, Sebastien Buemi (17º) e Sebastien Bourdais (20º), e da Force India, Adrian Sutil (16º) e Giancarlo Fisichella (18º).