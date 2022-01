RN já tem 17 projetos inscritos para leilão das eólicas Empresas têm até 29 para se cadastrar; grupo Bionergy apresentou 12 projetos.

O Rio Grande do Norte reúne uma boa quantidade de projetos inscritos para o próximo leilão das usinas eólicas, previsto para novembro. Faltando mais de vinte dias para o prazo final da qualificação, que é o dia 29 deste mês, 17 projetos já foram apresentados à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela inscrição, totalizando 766,3 mil megawatts (MW) de potência instalada, ou seja, mais do que a necessidade de consumo do Estado, que é de 600 MW.



Até agora, o grupo Bionergy (através de várias subsidiárias) foi a que mais apresentou projetos para o próximo leilão das eólicas. Ao todo são 12 projetos, que juntos totalizam 570,3 mil MW de potência instalada, em usinas nos municípios de Pendências, Guamaré, Porto do Mangue e Galinhos. Em seguida está a Petrobras, com cinco projetos, todos no município de Guamaré, totalizando 126 mil megawatts.