Projeto da Reforma Administrativa de Natal está pronto

Vlademir Alexandre Secretário informou que reunirá gestores municipais, vereadores e a imprensa na próxima semana para explanação do Reforma.

“Estou indo agora entregar a Micarla o projeto final. Acredito que não tenham mais alterações, até porque o projeto já foi bastante discutido com a prefeita, secretários, gestores municipais e todos os principais interessados nas mudanças. Já está formatado”, lembrou o secretário.Roberto Lima informou que será criada a Secretaria de Relações Interestitucionais e Governância Solidária, além da Secretaria de Defesa Social, e a reativação do Instituto de Previdência, que deve se chamar Instituto Natal Prev.Na próxima semana, o secretário fará uma exposição sobre a reforma para os vereadores, secretários e servidores. “São muitos detalhes, por isso reuniremos todos, inclusive a imprensa, para explicar cada um deles, mostrar a reforma com um todo. O que posso adiantar é que esta reforma organizacional está apontando para um novo modelo de gestão para a capital potiguar”, explicou.Os titulares e os adjuntos das pastas administrativas também serão adaptados a um novo modelo de gestão, onde o secretário e o vice estarão no mesmo nível tático para que possam ser alcançados, de forma otimizada, os objetivos organizacionais de cada secretaria.“Será realizado um seminário de gestão na próxima semana, durante um dia inteiro com os secretários para adaptar cada pasta ao novo modelo de gestão. A prefeita quer uma gestão de resultados, por isso, com todos os titulares no mesmo nível operacional será mais fácil analisarmos os benefícios e os problemas de cada pasta”.No novo organograma, os cargos de chefia serão organizados da seguinte forma: secretários, secretários adjuntos, diretores de departamentos, chefes de setor e encarregados de serviços. “A estrutura está a mais enxuta possível”, disse RobertoLima.Questionado sobre a Secretaria da Mulher, o titular da pasta administrativa informou que na Secretaria de Defesa Social, será criado um departamento para Mulheres e Minorias. “Atenderemos o público feminino neste departamento que funcionará interligado com a segurança do município”.Entre as novidades, é que todas as mudanças serão consolidadas em uma lei. “Encontramos muita coisa desorganizada. Agora, cada setor estará embasado em uma Lei. Será uma lei de estrutura, outra relacionada a criação de cargos consolidados, outra específica da Previdência, e uma específica do Procon que trata de um órgão de regime especial. Antes, tinha Lei ordinária revogando uma Lei Complementar. Também encontramos caso onde um chefe de gabinete de uma secretaria ganhava R$ 1.200 e em outra pasta, o responsável pelo mesmo cargo recebia R$ 2.500”, disse Roberto Lima.Sobre a demora na entrega do Projeto, Roberto Lima justificou as dificuldades para entender os processos administrativos nas últimas gestões. “Não faremos só uma emenda, mas uma reforma completa, após um levantamento responsável e correto, e não um arcabouço jurídico e administrativo, porém algo sólido, bem construído e coerente, para depois não ir por água abaixo”, concluiu.