Série B: além do ABC, mais cinco jogos encerram a terceira rodada Fora o jogo do ABC, que será às 21h, as demais partidas estão previstas para as 16h; a missão para alguns é alcançar o líder Guarani.

Além de Juventude x ABC, a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá mais cinco partidas, "fechando" a série de jogos iniciada no dia 19.



Na Bahia, o time da casa - que vai se mantendo nas intermediárias da classificação recebe o Ceará (que, com apena sum ponto, busca fugir da vizinhança incômoda dos que estão na "zona de rebaixamento").



No Rio - agora podendo jogar sem medo da lei no estádio de São Januário - o Vasco enfrenta o Atlético-GO, e empate não é boa coisa aqui, já que as duas equipes estão no páreo para alcançar o Guarani, que no meio da semana venceu o Campinense na casa do adversário e é o líder de momento da classificação geral.



Em Santa Catarina, o Figueirense - que perdeu a liderança por enquanto para o Guarani - recebe a Portuguesa (que, apesar de não brigar diretamente pelo primeiro lugar - nesta rodada sõ pode chegar a 7 pontos, enquanto há ouras cinco equipes que pd]odem chegar a 9 - pode até tomar a liderança mais à frente).



No Ceará, o Fortaleza - precisando de pontos o quanto antes (em duas rodadas não conheceu vitória) - encara o Brasiliense, que busca se manter neste momento nas intermediárias.



Por fim, a Ponte Preta - em situação smeelhante à da Portuguesa - recebe em Campinas o Ipatinga (o time mineiro está a fim de subir mais alguma posições e chegar junto dos primeiros colocados).