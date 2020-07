Patu: população aproveita ausência de policiais e tumultua local de votação

Os patuenses aproveitaram a falta de policiais no colégio João Godeiro para se aglomerarem e provocarem tumulto no local de votação, atitude proibida pela Justiça Eleitoral.Entre 12h e 13h30 o policiamento no local foi insuficiente para pôr ordem na multidão. Durante esse intervalo o candidato da coligação "União e Trabalho", Alexandrino Suassuna, aproveitou para entrar na zona eleitoral acompanhado de cerca de 50 correligionários.Nesse momento, os policiais federais e militares chegaram ao local e estão dispersando a multidão. Evilásia Moura (PSB), da coligação "União e Trabalho", ainda não votou.