Prefeitura de Natal libera crédito suplementar para transporte escolar Mais de mil estudantes do município são beneficiados com o Programa de Transporte Escolar.

A Prefeitura do Natal liberou crédito suplementar no valor R$ 313.797,00 para o Programa de Transporte Escolar. A liberação do recurso foi publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (12).



Segundo o setor de Normas e Organização Escolar, o Programa de Transporte Escolar do Município atende mais de mil estudantes no município, em nove escolas diferentes.



Somente na Escola Iapissara Aguiar, localizada no conjunto Panatis, na Zona Norte, 400 alunos são transportados. A frota conta com 32 ônibus.



Escola e número de estudantes transportados



• Iapissara Aguiar - 400

• Malvina Cosmes - 290

• Juvenal Lamartine - 350

• Santa Catarina - 231

• João XXIII - 99

• José Alves Landim - 54

• Professor Zuza - 44

• Palmira de Souza - 317

• Maria Madalena - 26