Mangabeira Unger apresenta projeto de desenvolvimento para o Nordeste

Ampliar as oportunidades de investimento e de empreendedorismo, com ênfase nas obras de infraestrutura, incentivo à agricultura e indústria, revitalização da Sudene e implantação de nova agência de crédito, como também a consolidação de um modelo de educação eficaz, utilizando inclusive ferramentas como a internet.



Em síntese, este é o conjunto de propostas que o ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, apresentou aos governadores nordestinos como caminho para o desenvolvimento para a região.



Elaborado a partir de experiências bem sucedidas de outros órgãos que já atuam na região e das observações feitas pelo próprio ministro, que percorreu todos os Estados do Nordeste nos últimos cinco meses, o projeto de desenvolvimento social, econômico e educativo para a região foi apresentado por Mangabeira Unger durante o 10º Fórum dos Governadores do Nordeste em Natal.



"O Projeto Nordeste será uma obra coletiva ou não existirá", declarou Unger, ressaltando a importância de cooperação entre as três instâncias da federação para a efetivação de ações conjuntas.



Segundo o ministro, é preciso utilizar as forças construtivas da região, como o empreendedorismo de pequenos e médios empresários e a inventividade tecnológica popular, para levar o Nordeste ao centro do debate nacional como "vanguarda de um novo modelo de desenvolvimento".



Para ele, este tema deveria entrar na agenda dos atuais gestores, de modo que o processo de desenvolvimento do Nordeste não sofra com mudanças na conjuntura política, tornando-se um verdadeiro projeto de Estado e não apenas de governo.



"O Nordeste é o maior órfão do modelo de desenvolvimento construído no Brasil no último século", lembrou o ministro. "Por toda sua história de privações, é o lugar onde devemos começar a romper a camisa de força criando o modelo de desenvolvimento que transforme a ampliação de oportunidades para aprender, para trabalhar e para produzir", acrescentou.



Organizado em diretrizes que pretendem gerar oportunidades ao empreendedorismo tanto no setor industrial como no agrícola oferecendo capacitação e incentivos à ciência, tecnologia e inovação, o projeto idealizado para acelerar o desenvolvimento do Nordeste, segundo Mangabeira Unger, abrange propostas adequadas à realidade existente hoje na região.



Para que seja deflagrado, ele sugeriu três frentes de ações: junto ao presidente da República, ao Congresso Nacional e à opinião pública, com ampla campanha de esclarecimento.



Governadores como Eduardo Campos, de Pernambuco, e José Maranhão, da Paraíba, sugeriram que o Projeto Nordeste seja discutido em nova reunião com o presidente Lula, endossando a proposta inicial da governadora Wilma de Faria.



Antes da abertura do Fórum, a governadora disse que o ideal seria levar ao presidente Lula às demandas emergenciais que fossem levantadas no encontro.



Principais pontos do Projeto Nordeste



1 - Implantação de uma nova agência de crédito para pequenos e médios empresários.

2 - Assegurar a concretização de grandes projetos industriais, como refinarias, por exemplo.

3 - Formalização das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).

4 - Trabalhar na agricultura com a colaboração entre entes privados, sociedade civil e Estados.

5 - Soerguer a agricultura de subsistência, dessa vez de forma ampla e eficaz.

6 - Formatar uma nova escola de ensino médio, enfatizando o ensino técnico.

7 - Consolidar o ensino à distância, especialmente via internet.

8 - Viabilizar um choque entre ciência e tecnologia, por meio das universidades.

9 - Unir aos projetos sociais do governo federal a capacitação profissional dos chefes de família.

10 - Dar ênfase às obras de infraestrutura para unir fisicamente de uma forma definitiva o Nordeste.

11 - Revitalizar concretamente a Sudene para que ela coordene todas essas ações.