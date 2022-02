Corinhians, com time reserva, perde para o Internacional O placar foi 1 a zero para os gaúchos, gol de Nilmar; de quebra, o "Timão" perdeu uma invencibilidade de nove meses em pleno Pacaembu.

O Corinthians, em pleno Pacaembu e com quase todo o time formado por reservas - opção do técnico Mano Menezes, que decidiu dar prioridade à Copa do Brasil, poupando os titulares para o jogo da quarta-feira (quando recebe no Pacaembu o Fluminense) - tropeçou diante do Internacional na sua estreia na Série A do Brasileiro: 1 a zero para os gaúchos, gol único de Nilmar.



Diante de um adversário completo, o "Timão" começou a partida pressionado. O Inter tinha mais posse de bola, mas mesmo assim não criava grandes chances. Nilmar, entretanto, fez a diferença no primeiro tempo: aos 8 minutos, ele recebeu a bola pela direita, passou por quatro marcadores cruzando o campo "de fora a fora" e tocou no canto do goleiro Felipe - decretando o 1 a zero, de quebra derrubando uma invencibilidade do anfitrião: há nove meses que o Corinthians não perdia em casa.



Após o gol, o Corinthians tratou de equilibrar as coisas. O jogo seguiu aos trancos, com muita marcação e faltas. Apesar das tentativas do time da casa, a zaga do Inter aparou bem as ameaças. Aos 20 minutos, Jucilei finalizou em cima de Índio, que evitou o empate. Na parte final do primeiro tempo, o Inter quase ampliou - lance de Nilmar, que enviou a bola a Taison, que chutou mal.



No segundo tempo, o Corinthians partiu ao ataque; já o Inter explorou os contra-ataques e a busca de espaços no meio de campo. De novo, Nilmar fez a diferença: aos 4 minutos, rápido, tocou para D’Alessandro - por pouco o Inter não ampliou. Com o tempo, o Corinhians foi se "encontrando" em campo, e com isto o caminho de um possível empate - primeiro, com Cristian cobrando falta, e dpois com a entrada de Alessandro e Dentinho.



O Internacional também fez algumas mudanças, para segurar o ímpeto do Corinhians. Aos 37 minutos, Felipe defendeu cabeçada de Álvaro - não fosse isto, o placar eria terminado 2 a zero para o Inter. Nos instantes finais o Corinthians continuou tentando, sem clareza nem sucesso, o empate.



O Corinhians. de Mano Menezes, jogou com Felipe; Renato, Jean, Diego; Diogo (Alessandro), Cristian, Jucilei (Dentinho), Boquita, Wellington Saci (Otacílio Neto); Souza e Lulinha. Já o Inter, de Tite, venceu com Lauro, Bolívar, Índio, Lauro II e Kleber; Glaydson, Magrão, Guiñazu, D'Alessandro (Andrezinho); Taison (Giuliano) e Nilmar (Alecsandro).