Rally RN1500 promete 60% de trechos inéditos aos competidores

Divulgação

O organizador da prova, Kleber Tinoco, explicou que já existia essa idéia de mudança na prova, mas as condições climáticas nas últimas semanas forçaram que alguns trechos fossem alterados. “Para se ter idéia, tivemos em São Tomé no domingo e no dia seguinte o trecho que passamos estava completamente inundado”, disse. Questionado se acredita em chuvas durante o período do rally, Kleber Tinoco brincou dizendo que “vai chover só um pouquinho na sexta-feira (1) à noite”.A competição deste ano – décima segunda realizada pelos organizadores – deve apresentar recorde no número de carros e quadriciclos participantes. “Até o momento, temos 39 carros, cerca de 40 quadriciclos e outras 40 motos. Contudo, muita gente deixa para se inscrever na última hora e como o rally larga na quinta-feira, a expectativa é que amanhã (quarta-feira) vamos ter muito movimento nas inscrições”, declarou.Já quando a pergunta é qual categoria será mais disputada, Kleber avaliou que a competição será acirrada e “o pau vai comer” pelo título. Para se ter idéia do nível da competição, a categoria motos terá a participação de Tiago Fantozzi (atual campeão do RN1500), José Hélio (vencedor nas motos do Rally Internacional dos Sertões) e Juca Bala (um dos mais experientes competidores de rallys do Brasil).O representante da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), Adilson Kilka, ressaltou que "atletas de nível como os que vão disputar o RN1500 só participam de eventos como este quando veem boa organização e estrutura do evento". Atualmente, segundo informações, o RN1500 só perde para o Rally Internacional dos Sertões."Klebinho", como é mais conhecido, não escondeu que há dificuldades em se montar uma prova como esta. "É uma coisa trabalhosa, mas dá prazer em fazer", afirmou.Além de muita aventura e emoção desbravando trilhas pelo interior, o Rally RN1500 projeta o Rio Grande do Norte não só em outros estados da Federação como também em outros países.Somado a isso, a caravana do RN1500 gera movimentação econômica pelas cidades que passa. "Aproximadamente 500 pessoas estão envolvidas com o rally e percorrem os trechos da prova", informou.Na opinião de Kleber Tinoco, o Rio Grande do Norte se tornou um celeiro de competições não só do rally como em outras modalidades esportivas. "Aqui é um produto que precisa ser trabalhado", frisou.