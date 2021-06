Segundo de Paula vai buscar excelência nas ações do Governo

Elpídio Júnior Secretário irá atuar em prol do desenvolvimento econômico

“Sempre trabalhei em prol do desenvolvimento das atividades econômicas do Estado. Na função de secretário, vou atuar nos projetos com foco na potencialidade de cada região, em parceria com outras secretarias, interiorizando a economia”, afirma.Segundo de Paula assume a pasta após a gestão de seis meses do secretário-adjunto da Sedec, José Rufino Júnior, que deu continuidade ao trabalho desenvolvido por Marcelo Rosado e deve continuar na pasta até o final do mandato da governadora Wilma em 2010.“Vamos dividir as responsabilidades e unir forças para proporcionar o desenvolvimento do Rio Grande do Norte”, frisa o secretário.