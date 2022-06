Empresa divulga lista com os nomes das 14 vítimas do acidente aéreo na Bahia Entre as vítimas há dez adultos e quatro crianças, segundo a empresa.

A assessoria de imprensa da Arsenal Investimentos divulgou na noite deste sábado a lista com os nomes das 14 pessoas que ocupavam o avião bimotor que caiu nesta sexta-feira (22) na região de Porto Seguro (BA). No avião estava o empresário Roger Wright, 56, sócio da empresa, e a família dele. Entre as vítimas há dez adultos e quatro crianças, segundo a empresa.



Também morreram no acidente a mulher de Wright, Lucila Carvalho Lins; a filha do empresário, Verônica Luchsinger Wright Faro e o marido, Rodrigo de Mello Faro, além dos dois filhos do casal, Vitória Wright Faro e Gabriel Wright Faro.



Estavam também o filho do empresário, Felipe Luchsinger Wright, a mulher dele, Heloísa Alqueres Wright --filha do presidente da Light (José Luiz Alqueres)--, o filho do casal, Francisco Alqueres Wright, e Rosângela Pereira Barbosa, babá de Francisco.



A neta de Lucila também está entre os mortos, Nina Pinheiro-- filha de Isabela Pinheiro, do primeiro casamento de Lucila--; Vera Lúcia Mércio, tia-avó de Wright; o piloto Jorge Lang Filho; e o copiloto Nelson Caminha Affonseca. As idades das vítimas não foram divulgadas.



Como os corpos foram carbonizados, as vítimas só serão identificadas por meio de testes de DNA e pela análise das arcadas dentárias, informou o IML (Instituto Médico Legal) de Salvador --para onde os corpos foram levados.



Veja a íntegra da lista:

- Roger Ian Wright

- Lucila Carvalho Lins

- Verônica Luchsinger Wright Faro

- Rodrigo de Mello e Faro

- Victoria Wright Faro (criança)

- Gabriel Wright Faro (criança)

- Felipe Luchsinger Wright

- Heloísa Alqueres Wright

- Francisco Alqueres Wright (bebê)

- Rosângela Pereira Barbosa

- Nina Pinheiro (criança)

- Vera Lucia Mércio

- Jorge Lang Filho (piloto)

- Nelson Caminha Affonseca (copiloto).



Tragédia

O acidente ocorreu por volta das 21h de sexta-feira, a cerca de 150 metros da pista de um aeroporto privado do hotel Terravista. Testemunhas relataram ter visto uma explosão logo após a queda. Segundo a Polícia Militar, chovia muito no momento do acidente. A aeronave havia saído por volta das 18h30 de Congonhas (zona sul de SP).



A aeronave, um bimotor King Air B350, prefixo PR-MOZ, caiu entre os distritos de Trancoso e Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro (BA). A caixa-preta com dados da conversa do piloto foi recuperada pela Aeronáutica.



A investigação para apurar as causas do acidente --que ainda não foram confirmadas-- será feita pelo Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que coletou hoje materiais dos destroços do avião para análise.