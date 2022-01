Machadão não cumpre Ajuste de Conduta e MP quer interdição

Júlio Pinheiro Machadão corre risco de não sediar a estreia do América.

Membro da Comissão de Implementação do Estatuto do Torcedor, o promotor Luis Eduardo Marinho disse que, segundo ofício recebido do Corpo de Bombeiros, ainda não foi apresentado o projeto de controle de incêndio nem o de controle de pânico.O promotor disse que alguns dirigentes do América acham que tal medida parte dos representantes do Ministério Público. “Nós trabalhamos com fatos e o América tem que cobrar da SEL (Secretaria de Esporte e Lazer)”, afirmou.Luis Eduardo lembra que desde a série B do ano passado há uma regulamentação para os estádios de futebol do Brasil. “São normas a serem cumpridas e o Corpo de Bombeiros é responsável pelas inspeções”, explicou.O representante do MP informou que foi procurado pelo assessor jurídico da SEL, que o informou do encaminhamento dos documentos com os projetos no dia 27 de abril. Contudo, o promotor disse que o Corpo de Bombeiros não confirmou a informação.

Ele criticou o fato de sempre quererem dar um "jeitinho" e adiar a apresentação dos documentos ou reverem a capacidade do estádio para realizarem os jogos. "De jeitinho em jeitinho é que morre gente como aconteceu na Fonte Nova", declarou. "O Brasil não pode trabalhar com 'jeitinho' como alguns querem", completou Luis Eduardo.

De acordo com o promotor, a falta de documentação regularizando o estádio já foi comunicada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Acredito que amanhã (sexta-feira) tenhamos uma resposta definitiva deste caso", concluiu.

"ABC também tem pendências", afirma promotor

Não é só o Machadão que enfrenta problemas pela falta de documentos referentes ao Termo de Ajuste de Conduta, o estádio Frasqueirão, do ABC, também sofre com essas pendências jurídicas.

O promotor Luis Eduardo Marinho disse que "as pendências do ABC são praticamente as mesmas do Machadão e tem algumas de menor relevância".

Ele afirmou que o ABC deve apresentar o memorial de capacidade do estádio. "Não se sabe quanto cabe lá. Sempre em grandes jogos é difícil saber quantas pessoas serão comportadas no estádio", comentou. "Se não se mexer, pode acontecer a mesma confusão do América", avisou o promotor.