CBF determina o fim da troca de clubes por jogadores na mesma Série Até o ano passado o limite era de participação em seis rodadas; sindicatos de jogadores profissionais reclamam da determinação.

Jogador que atuar por uma equipe nas Séries A e B do Brasileiro, seja uma partida sequer, fica impossibilitado de mudar para outro clube na mesma divisão.



A decisão dividiu opiniões e frustrou, principalmente, a classe dos profissionais de futebol, provocando reclamações nos sindicatos espalhados pelo Brasil.



O anúncio foi feito pelo diretor de competições da CBF, o baiano, torcedor do Bahia, Virgílio Elísio, em palestra no Seminário das Séries A e B, realizado pela CBF em um hotel na zona Oeste do Rio de Janeiro.



Até 2008, existia um limite de seis jogos disputados para que um atleta pudesse trocar de time no meio do torneio. O evento da CBF foi aberto na quarta-feira (6) pelo presidente Ricardo Teixeira.



O cartola mais criticado do Brasil exaltou, como sempre faz, e com concordância dos convidados, o sucesso do Campeonato Brasileiro disputado por pontos corridos. A edição deste ano, a sétima seguindo o formato, começa no sábado.



“O vencedor de um campeonato como o Brasileiro recebe um atestado de competência do mais alto grau. E é bom lembrar que muitos não acreditavam no sucesso do campeonato por pontos corridos, mas creio que hoje a maioria esmagadora aprova o formato, sobretudo o torcedor, que é o grande cliente final”, disse o presidente, repetindo as mesmas frases feitas de todos os seus discursos.



O ministro do Esporte, Orlando Silva, e o presidente do Clube dos Treze, Fábio Koff, também participaram da cerimônia.



O combate à violência nos estádios e a necessidade de alternativas para melhorar as receitas dos clubes foram os assuntos destacados pelo ministro, enquanto Koff fez elogios à administração da CBF.



Não foi tratado no Congresso nada sobre a mudança de gerência da Série B do Brasileiro, que voltou a ser “cuidada” pela CBF.



Até hoje, os dirigentes de clubes esperar por uma explicação sobre prejuízos, assim como a comprovação das alternativas para os próximos anos da competição. No entanto, nenhum tem coragem de pelo menos questionar a CBF.