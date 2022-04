Campanha de Vacinação do Idoso supera meta em Natal Pessoas com idade acima dos 60 anos ainda poderão se vacinar até o dia 29 de maio nos postos de saúde.

A Campanha de Vacinação do Idoso em Natal conseguiu superar a meta prevista pelo Ministério da Saúde, que era de 80% da população idosa da cidade.



Segundo dados do Núcleo de Agravos Imunopreveníveis, até última quarta-feira (13), tinham sido vacinadas 80,35%, que corresponde a 58.712 pessoas imunizadas. A população total idosa acima de 60 anos a ser vacinada contra o vírus Influenza é de 73.071 pessoas.



Mesmo com o resultado satisfatório, seguindo determinação do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu prorrogar a campanha até o dia 29 de maio, nas unidades de saúde dos cinco distritos sanitários. Os idosos podem se vacinar no horário das 8 às 17 horas.



A vacina é anual, raramente causa reação. O ministério recomenda que todos devem se vacinar. Mas vale lembrar que é importante levar o cartão de vacinação para controle e atualização do esquema.