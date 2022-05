Nordeste obtém garantias do governo federal para compensar perdas Governadores se reuniram em Brasília com o ministro da Fazenda Guido Mantega.

Na tarde desta quarta-feira (20), a governadora Wilma de Faria se reuniu com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, com o objetivo de buscar junto ao governo federal alternativas para compensar os estados do Nordeste que enfrentam dificuldades financeiras em razão da queda no repasse dos royalties e no Fundo de Participação dos Estados (FPE).



Participaram do encontro ainda o governadores nordestinos, à exceção do chefe do executivo do Maranhão que foi representado pelo vice-governador, João Alberto de Souza e o governador do Ceará.



As propostas apresentadas pelo ministro prevêem antecipação de receitas do Fundeb, o Fundo da Educação Básica, e de créditos da Lei Kandir. Além disso, o governo ficou de encontrar uma solução para a situação da partilha com os Estados da arrecadação da Cide, a contribuição tributária incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados.



A reunião com o ministro Guido Mantega é um desdobramento do 10º Fórum de Governadores do Nordeste, realizado no último dia 8, em Natal. Proposta, na ocasião do evento, pela governadora Wilma de Faria aos colegas governadores presentes, a audiência tinha por objetivo obter do governo federal a garantia de compensações financeiras aos estados da região.



Segundo o secretário estadual de Planejamento e Finanças, Nélson Tavares, que também acompanhou a audiência, ao lado da governadora Wilma de Faria, foi solicitado pelos governadores nordestinos que o empréstimo de R$ 4 bilhões concedidos aos estados pelo governo federal por meio do BNDES não implicasse em ônus para os governos estaduais.



Nesta quinta-feira (21), a governadora permanece em Brasília, onde segue com audiências no Ibama, ao meio-dia, no Ministério da Educação, às 14h30, e na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), às 16h30. A governadora Wilma de Faria analisou como satisfatória a reunião com o ministro.