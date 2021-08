Governo envia MP que define regras dos repasses aos municípios Congresso Nacional deve receber hoje MP oficializando ajuda às prefeituras pela queda nos recursos do FPM

O Palácio do Planalto deve enviar hoje ao Congresso Nacional a medida provisória que trata das regras para as transferências adicionais de recursos aos municípios, em compensação à queda do FPM. MP oficializa promessa feita pelo presidente Lula aos prefeitos de manter o FPM no mesmo patamar de 2008. A previsão de envio da MP foi feita pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). O primeiro repasse será de R$ 1 bilhão.



Além dessa MP, o governo também deve enviar um projeto de abertura de crédito orçamentário no valor do repasse inicial. Segundo Jucá, até 15 de maio outros repasses podem ser feitos, caso haja a necessidade deles para uniformizar os repasses acumulados de janeiro a abril deste ano com os do mesmo período de 2008. A partir daí, a complementação da diferença será feita mensalmente, observado o montante dos repasses no mês equivalente de 2008.



Em outra frente das reivindicações dos prefeitos, foi decidido na reunião do Conselho Político na semana passada, que serão feitos ajustes em medida provisória que tramita na Câmara dos Deputados tratando do parcelamento das dívidas das prefeituras com a Previdência Social. Os prefeitos temem que o repasse complementar do FPM termine por ser uma medida inócua, dada a questão das cobranças das dívidas do INSS.



Com informações da Agência Senado