PRF prende homem por falsidade ideológica O mandado de prisão contra Wander Magalhães foi expedido em virtude do crime de falsidade ideológica.

Durante fiscalização de rotina no posto da PRF em Macaíba, nesta quarta-feira (8), no km 294 da BR 304, foi preso Wander Magalhães, de 39 anos. Ele é perito de seguros de automóveis e estava em um ônibus com itinerário Natal/ Fortaleza.



Ao realizar a abordagem, a polícia descobriu que constava contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Pombal (PB), no ano de 2005, pelo crime de falsidade ideológica. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Macaíba.



Combate ao crime ambiental



Na noite desta terça-feira (7), no posto da PRF em São José de Mipibu, Km 116 da BR-101, Policiais Rodoviários Federais prenderam em flagrante por crime ambiental Salatiel Clemente Junior, de 30 anos, Rita de Cássia Barbosa, de 28 anos, e Clistenes de Lima Brandão, de 27 anos.



Eles transportavam lagosta em um Corsa de placas MYT-5509/RN. O crustáceo foi apreendido em virtude da pesca está proibida, por se encontrar no período de defeso. A mercadoria era procedente da Praia de Muriú, município de Ceará-Mirim, e destinava-se a um atravessador em Goianinha, de onde o pescado seria distribuído para restaurantes na Praia de Pipa, em Tibau do Sul/RN.



A ocorrência foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em Natal, onde foi lavrado o flagrante. O pescado foi encaminhado ao Ibama. Em Mossoró/RN, no Km 43 da BR 304, ás 10h10, Policiais Rodoviários Federais apreenderam nove metros cúbicos de carvão vegetal, desacompanhados do Documento de Origem Florestal (DOF).



O carvão era transportado no veículo Ford F 4000, de placas MYT-1906/RN, conduzido por Inácio Crescêncio Bezerra, de 59 anos. A ocorrência foi encaminhada ao Ibama local.



PRF recupera três veículos roubados



Em São Gonçalo do Amarante, no Km 162 da BR 406, foi recuperado o veículo Gol , de placas NNO-0019/RN, com registro de furto. No mesmo local, também foi recuperado e entregue ao proprietário, o Parati, de placas HWX-9689/CE, que havia sido tomado de assalto.



Em Mossoró, no km 5 da BR 405, foi recuperado o veículo JTA/Suzuki, de placas MXU 6673/RN, com registro de furto, e presos Sharles Denis Ribeiro de Brito, de 22 anos, sem documentos, e Tarciano Nascimento Lemos, sem documentos, por infringirem, respectivamente, os artigos 155 e 180 do Còdigo Penal.