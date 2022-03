Corpo de criança é encontrado esquartejado em Igapó Identificação depende de exame do ITEP; suspeita é que seja da criança Maisla Mariana, desaparecida desde ontem.

A Polícia Militar encontrou o corpo de uma criança num terreno baldio localizado na rua Rua Dona Izabel de Brito Lima, no bairro de Igapó.



Os indícios é que seria o corpo da criança Maisla Mariana, que estava desaparecida desde o meio-dia de ontem.



Porém, a identificação do corpo, bastante mutilado, vai depender de exame do ITEP.



A criança foi morta e esquartejada.



* Mais informações em instantes.