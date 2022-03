Libertadores: Grêmio vence e se credencia às quartas Jogando em vasa, no estádio Olímpico, a equipe gaúcha bateu o Universidad San Martín, do Peru.

O Grêmio-RS está nas quartas-de-final da Libertadopres da América. A confirmação veio nesta quarta (13), ao vencer no estádio Olímpico o Universidad San Martín (Peru), pelo jogo da "volta" da oitavas.



Jonas abriu o placar de cabeça, aos 18 minuos do primeiro tempo. Aos 29 do segundo tempo, Herrera ampliou - 2 a zero. Na "ida", o Grêmio também venceu (3 a 1).



Nesta quinta (14) é a vez do Cruzeiro, que recebe em casa o Universidad do Chile. Só para lembrar: na terça (12) o Palmeiras venceu o Sport nos pênaltis em plena Ilha do Retiro (no tempo normal deu 1 a zero para o Sport; nos pênaltis, 3 a 1 para o Palmeiras); e o São Paulo seguiu adiante sem jogar, por conta da desistência dos times mexicanos (o tricolor Paulista iria jogar contra o Chivas em pleno Morumbi).