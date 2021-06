Mega-Sena: Sábado de Aleluia tem prêmio de R$ 8 milhões Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 01 - 22 - 44 - 47 - 49 - 50.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso de número 1.063 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quarta-feira (8), e o prêmio acumulou em R$ 5.911.224,82.



Com isso, no Sábado de Aleluia, a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 8 milhões, no concurso 1.064, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.



Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 01 - 22 - 44 - 47 - 49 - 50. No total, 68 apostas acertaram a quina e receberão R$ 17.776,43 cada uma. Os 4.202 bilhetes que acertaram a quadra vão receber R$ 287,67, segundo a Caixa.



*Com informações da CEF.