Presidente de honra do PV afirma que partido seguirá orientação de Micarla

Arquivo Nominuto Rivaldo Fernandes: "A fala de Micarla representa o PV".

que para 2010 “só tem compromisso com o senador José Agripino”. Apesar de admitir que a discussão sobre o tema ainda não aconteceu internamente, o presidente de honra da legenda Rivaldo Fernandes diz: “A fala de Micarla representa o PV”.Eleita com 50,84% dos votos válidos, ou seja, a preferência de 193 mil eleitores a prefeita desfruta de grande popularidade em Natal, a eleição 2010 será o teste que vai constatar a sua capacidade de transferir votos e, caso se confirme, o líder do Democratas José Agripino contará com seu apoio.A declaração de Micarla reforça “o agradecimento” pelo senador que por diversas vezes ela citou como um amigo de primeira hora.“Ela é nossa líder e hoje é membro da Executiva Nacional no Congresso. É uma liderança de expressão nacional. Então na hora em que ela emite uma discussão nós apoiamos”, afirma Rivaldo.