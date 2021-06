Lula define hoje como será a ajuda aos municípios

Elpídio Júnior Presidente da Femurn aguarda anúncio das medidas do Governo Federal para ajudar municípios

De acordo com aliados, o pacote poderá custar ao Governo Federal R$ 1 bilhão. Nele estão previstos benefícios como: a antecipação dos repasses do Fundeb, a suspensão provisória dos repasses do INSS, adiamento da contrapartida dos estados às obras do PAC, piso mínimo do FPM e linha de créditos para Infraestrutura. Além disso, a liberação de R$ 300 milhões (fundo de emergência) para as cidades afetadas.Durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na semana passada, a secretária geral da Receita Federal Lina Vieira reconheceu que o Governo Federal vem cobrando “indevidamente” dos municípios, débitos da previdência já prescritos há cinco anos. Pelas contas da Receita Federal, essa cobrança soma R$ 6,7 bilhões.O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Benes Leocádio disse hoje (13) ao, que o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios constata que esse valor é bem superior. “O Governo vem retirando cerca de R$ 25 bilhões”, afirma e reforça a necessidade de haver uma averiguação. “Os municípios solicitam um encontro de contas para tirar a prova”.Quanto a reunião desta segunda-feira, Benes conserva boas expectativas. "O próprio presidente já admitiu que a crise é séria e que os municípios precisam de ajuda".