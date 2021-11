Comissões da Câmara discutem ações para evitar propagação da gripe suína Ações de controle e tratamento da doença serão discutidas durante audiência pública marcada para a próxima terça-feira (5).

As providências que estão sendo tomadas para o enfrentamento de uma possível propagação da gripe suína no país e as ações de controle e tratamento da doença serão discutidas durante audiência pública marcada para a próxima terça-feira (5), às 14h30, nas comissões de Seguridade Social e Família, Defesa do Consumidor, e Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara.



Foram convidados para o debate o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes; o secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Gérson Penna; o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu Raposo de Mello; e o diretor de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, José Agenor Álvares da Silva.



A reunião foi solicitada pelos deputados Elcione Barbalho (PMDB-PA), presidente da Comissão de Seguridade Social, Fernando Coruja (SC), líder do PPS, e Cézar Silvestre (PPS-PR).



A deputada Elcione Barbalho disse que vários países estão implementando medidas para proteger a população e que os parlamentares querem saber quais são as ações que estão sendo adotadas pelas autoridades brasileiras para o enfrentamento da doença.