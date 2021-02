Twitter: conte o que você está fazendo

A diferença entre mandar uma mensagem pelo celular ou Messenger e pelo Twitter, é que nesse caso o texto é enviado para várias pessoas, chamadas de "seguidores". Mas a grande novidade do serviço está na rapidez e na continuidade das postagens.Várias vezes por dia, milhões de pessoas contam detalhes da rotina, comentam sobre um novo site que descobriram, enfim, contam "o que estão fazendo". Uma dessas pessoas é o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que tem o Twitter com maior número de seguidores, 409 mil. Outros famosos como a cantora Britney Spears, 345 mil, e o político Al Gore, 281 mil, figuram no ranking dos Twitter mais visitados.No Brasil, a nova rede de relacionamentos vem sendo descoberta e, por enquanto, o Twitter com mais seguidores é o do apresentador Marcelo Tas, com 15 mil.Twitteiro desde 2007, o programador Humberto Diógenes foi um dos primeiros do Estado a utilizar o site de relacionamentos. Ele conta que através do Twitter fica sabendo de notícias, novidades da sua área de trabalho e sobre assuntos do seu interesse. "Procuro não falar de coisas pessoais, do tipo para onde estou indo ou o que estou fazendo. Falo mais sobre coisas voltadas para o trabalho, como por exemplo, dar algumas dicas. Também procuro seguir pessoas que são da área", explica.Diógenes diz que outro cuidado que toma é de não postar mensagens muitas vezes por dia. "Faço em média oito atualizações diárias e se estou seguindo uma pessoa e ela passa a colocar muita coisa, deixo de seguir, porque senão não terei tempo de olhar as mensagens dos outros", argumenta.O programador nota que a ferramenta só agora está sendo utilizada pelos potiguares, mas em outros estados, como São Paulo, o número de adeptos vem crescendo consideravelmente.Em Natal, um dos novos usuários é o webdesigner, Acácio Santos. Dono de um Twitter há quatro meses, diz que a ferramenta é mais eficiente na hora de enviar mensagem do que outras redes de relacionamento, como Messenger e Orkut, por ser mais rápida e por ter mais alcance. "A maioria dos seguidores são amigos com quem costumo trocar informações sobre pesquisas de trabalho", afirma.O webdesigner também prefere não falar sobre sua privacidade através do site. "Tem pessoas que colocam coisas bem íntimas, mas eu particularmente prefiro não coloca, acho melhor falar de trabalho", destaca.Para utilizar o Twitter, basta acessar o site www.twitter.com criar uma conta gratuitamente, e ao fazer o cadastro importar os contatos que estão no e-mail ou Messenger que passarão a ser seus "seguidores".Na janela principal da página é possível digitar as mensagens de até 140 caracteres que podem ser acompanhadas de links para sites, blogs e fotos. Na página principal do Twitter aparecem todas as mensagens das pessoas que você segue.