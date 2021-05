Governo do Estado lança calendário de feiras agropecuárias Serão 41 eventos até o mês de dezembro. Solenidade marcou ainda lançamento oficial da campanha contra a febre aftosa.

O Governo do Estado lançou hoje (2) o calendário de feiras agropecuárias e eventos do agronegócio em 2009. O lançamento ocorreu junto com o da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, no parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim.



“Dessa campanha depende nosso sucesso no combate à aftosa. Saímos do mais difícil, a condição de risco desconhecido para a de risco médio de aftosa. Se Deus quiser, até outubro, na Festa do Boi, iremos chegar à condição de área livre da aftosa com vacinação e no futuro à de área livre sem vacinação”, declarou o secretário de Agricultura do Estado, Francisco das Chagas.



A campanha prossegue até o fim do mês e o criador que não vacinar seu gado, poderá ser multado e ter a propriedade interditada.



Calendário de Exposições e Eventos do Agronegócio 2009



Total de eventos: 41



Exposições ranqueadas:

Exposição de Caprinos e Ovinos – São Paulo do Potengi (17 a 19/abr)

Expoleilão – Parnamirim (30/abr a 3/mai)

Exposição Agropecuária do Seridó – Caicó (22 a 24/mai)

Exponovos - Currais Novos (19 a 21/jun)

Exposição da Região Central – Lajes (3 a 5/jul)

Festa do Bode – Mossoró (6 a 9/ago)

Festa do Boi – Parnamirim (10 a 17/out)