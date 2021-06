Heriberto só definirá a equipe momentos antes do jogo

Vlademir Alexandre O artilheiro Valdir Papel espera contar com apoio total da Frasqueira

Mesmo já tendo praticamente assegurados os retornos de Gabriel, João Paulo, Sandro e Rogerinho, que se recuperaram de contusão, no treino leve com bola na tarde de ontem (terça,7), ele disse que não definiu a equipe que entra em campo, prometendo a escalação para momentos antes da partida.“Temos seis desfalques para o jogo, e com isso, teremos que mexer quase que em todos os setores do time. Além disso, temos alguns jogadores vindo de contusões e vou aguardar até amanhã para ver as reais condições deles.Vamos analisar melhor, conversar bastante com o grupo na e aí definiremos quem vai iniciar a partida”, afirmou o comandante alvinegro ao site oficial do clube.Diante de uma grande equipe e na disputa de uma competição das mais importantes do futebol brasileiro, os jogadores alvinegros esperam que a torcida possa ser um incentivador a mais nas arquibancadas.“Vai ser um jogo complicado, mas muito bom de jogar, contra uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Vamos jogar em casa e o apoio da nossa torcida terá que ser o diferencial. Espero que ela compareça como sempre fez, encha o estádio e nos incentive em busca do resultado positivo”, disse o meia Sandro ao site do clube.Outro jogador que deposita total confiança no apoio da Frasqueira é o atacante Waldir Papel. “Jogando em casa e com o apoio do nosso torcedor somos mais fortes. Amanhã (8) não poderá ser diferente.A torcida tem que comparecer e nos incentivar durante toda a partida. Será um jogo difícil, mas temos totais condições de conquistar um bom resultado”, ressaltou.Após eliminar a equipe do Tocantins, na primeira fase da Copa do Brasil, com a vitória por 3 a 0, o Furacão terá mais um desafio pela frente. Desta vez, o adversário será o ABC, em Natal. Caso vença por dois gols dediferença, o Atlético já garante a classificação para a próxima fase, sem necessidade do jogo de volta na Arena, marcado para o dia 22 de abril.Para o zagueiro Antônio Carlos, o mais importante nesta quarta-feira é fazer uma boa apresentação. "A equipe do ABC com certeza não vai dar facilidade para o Atlético.Mas sabemos que fazendo um bom jogo conseguiremos um bom placar e, mesmo não eliminando o segundo jogo em Curitiba, o mais importante é conseguir um bom resultado fora de casa", avaliou o jogador em entrevista ao site oficial do clube.O capitão atleticano desde o ano passado, já foi vice-campeão da Copa do Brasil e espera neste ano erguer taças pelo Furacão. "Para o torcedor a Copa do Brasil é mais empolgante, porque temos jogos decisivos e com mata-mata.Mas lógico que as equipes grandes como o Atlético tem mais responsabilidades. Então estamos levando bem o Paranaense e a Copa do Brasil e temos chances de conquistar os dois títulos", acrescentou Antônio Carlos.O elenco atleticano realizou na tarde de terça-feira (7), o último treinamento antes da partida contra o ABC, pela Copa do Brasil. O treino foi realizado no campo auxiliar do estádio Frasqueirão.Após um aquecimento leve, os jogadores realizaram um treinamento recreativo sob o comando do auxiliar técnico André Souto. Os jogadores foram divididos em duas equipes e em apenas metade do campo só podiam dar dois toques na bola.O recreativo teve duração de 30 minutos. Para finalizar as atividades deste sábado, os atletas treinaram cruzamentos, finalizações e chutes a gol