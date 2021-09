Navio que vai operar no pré-sal da Bacia de Santos está no Brasil Em 1º de maio, o presidente Lula acionará o mecanismo para iniciar a produção no pré–sal da Bacia de Santos, na área conhecida como Tupi.

O primeiro óleo da camada pré-sal da Bacia de Santos vai ser extraído no dia 1º de maio (Dia do Trabalhador), na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Segundo informações da Petrobras, o navio–plataforma FPSO São Vicente (que produz, armazena e escoa petróleo) já se encontra no país e está sendo preparado para ser conectado ao poço 3-RJS-464, cujos trabalhos de perfuração foram concluídos e apresentaram bons resultados.



Em 1º de maio, o presidente Lula acionará o mecanismo para iniciar a produção no pré–sal da Bacia de Santos, na área conhecida como Tupi, dando início ao chamado Teste de Longa Duração (TLD).



O TLD possibilitará à Petrobras obter informações detalhadas sobre o reservatório e as condições de produção a cerca de 6 mil metros de profundidade, abaixo da camada do sal.



Construído em Cingapura, o FPSO São Vicente foi afretado pela Petrobras à empresa BWO. O navio terá capacidade de produzir até 30 mil barris/dia e ficará ancorado na profundidade de 2.170 metros.



Este primeiro poço deverá produzir entre 10 mil e 20 mil barris diários em um teste de longa duração, o que permitirá melhor conhecimento do mecanismo natural de produção da jazida e outras informações em que vão se basear os projetos definitivos da área.



A unidade vai produzir petróleo leve (de 28º API a 42º API) de excelente qualidade e maior valor comercial. Segundo a Petrobras, no pólo pré-sal da Bacia de Santos serão perfurados ainda este ano mais nove poços, que vão se somar aos dez já perfurados pela estatal nos últimos dois anos – todos com indicação da presença de petróleo e gás.



Pelo cronograma da Petrobras, está prevista para o segundo semestre de 2010 a instalação do segundo projeto na Bacia de Santos, que será um piloto de produção para 100 mil barris por dia, também na área de Tupi – a maior reserva já descoberta na região com possibilidade de existência de cerca de 5 bilhões a 8 bilhões de barris de óleo equivalente (petróleo e gás).



Para viabilizar o cronograma para o segundo semestre do ano, a Petrobras já contratou por afretamento, na empresa Modec, outro navio-plataforma, também do tipo FPSO, que está sendo convertido no Estaleiro Cosco, na China, e levará o nome de FPSO Cidade de Angra dos Reis.



Programada para chegar ao Brasil no quarto trimestre de 2010, a unidade ficará instalada em lâmina d´água de 2.150 metros e tem como meta iniciar o teste piloto em dezembro de 2010.



A embarcação será convertida a partir do navio-tanque de grande porte M/V Sunrise IV e terá capacidade para produzir 100 mil barris/dia de petróleo e 35 milhões de metros cúbicos de gás natural.O primeiro óleo abaixo da camada do sal foi produzido no dia 2 de setembro do ano passado no Campo de Jubarte, na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo. A exploração ocorreu no poço 1-ESS-103, interligado à FPSO Juscelino Kubitschek (P-34), e exigiu investimentos de cerca de R$ 50 milhões.



A produção teve início também na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com um Teste de Longa Duração (TLD), que está servindo de parâmetro para que a Petrobras observe o comportamento do óleo do pré-sal, tanto no reservatório quanto na planta de processo da plataforma.



A P-34 já produzia petróleo no Campo de Jubarte desde dezembro de 2006, mas em um reservatório localizado acima da camada de sal.



A antecipação da produção da camada pré-sal no Espírito Santo foi possível porque a plataforma estava situada a apenas 2,5 quilômetros do poço exploratório, abaixo do Campo de Jubarte, em lâmina d'água de 1.375 metros.



O poço de Jubarte está localizado a 70 quilômetros da costa do Espírito Santo, com o óleo sendo extraído a 4.700 metros de lâmina d’água (distância da superfície até o reservatório), tendo, para isso, que ultrapassar uma camada de 200 metros de sal. No caso de Tupi, o reservatório está a mais de 6 mil metros de profundidade e a camada de sal chega a cerca de 2 mil metros.