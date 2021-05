Aneel anuncia redução de encargo Apesar do decréscimo nacional de 30%, a Cosern não confirma o barateamento da conta de energia.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou no último dia 31 a redução de 30% na Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC) para 2009. O valor do encargo neste ano chega a R$ 2,471 bilhões e será rateado entre as distribuidoras, transmissoras e cooperativas de energia.



A estimativa da Aneel é que o valor aprovado possa resultar em reajustes tarifários menores, com média de 1% do impacto de encargo na tarifa das distribuidoras. Em uma proposição anterior, a Eletrobrás havia apresentado uma proposta para a CCC no valor de 4,176 bilhões, 40,8 ao aprovado pela Agência.



Embora a queda do encargo tenha sido anunciada, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) não confirmou se os consumidores serão beneficiado com uma redução menor na tarifa cobrada.



De acordo com a assessoria de imprensa da distribuidora, é preciso ser avaliado algumas variáveis como as perdas da companhia antes de definir uma nova tarifa.



“O impacto será reduzido, mas não significa que o valor siga esse caminho. Somente depois dos cálculos feitos pela Aneel é que poderemos saber se houve ou não redução”, informou a assessoria.



Ainda de acordo com a empresa, informações técnicas e financeiras precisam ser levantadas pela Agência.O cálculo deve ser publicado no próximo dia 15



CCC



A CCC é um dos principais encargos incidentes na tarifa de energia e subsidia a compra de combustível usado na geração de energia por usinas termelétricas que atendem comunidades isoladas, principalmente da Região Norte.



A contribuição é recolhida em parcelas mensais pelas concessionárias de distribuição e transmissão e também é paga por todos os consumidores de energia do país na conta de luz.



O valor da CCC aprovado hoje poderá ser revisto no segundo semestre em função da previsão do crescimento do mercado dos Sistemas Isolados e da geração hidráulica.



* Com informações da Agência Brasil