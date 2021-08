Rosalba afirma que é muito cedo para falar sobre 2010

Vlademir Alexandre Rosalba diz que é hora de trabalhar em prol do Rio Grande do Norte como senadora e não pensando em 2010.

“Na minha opinião, não é hora de falar sobre isso. Vivemos uma crise mundial, temos muito trabalho e não é hora de ficar falando sobre quem vai assumir o estado em 2010. Estou preocupada é com a queda na fruticultura do nosso estado, com a crise que as prefeituras estão enfrentando com a redução do FPM, além da Saúde. Assumi a presidência da Comissão de Assuntos Sociais no Congresso e temos várias questões a serem trabalhadas relacionadas a Saúde.” lembrou a senadora potiguar.Para a parlamentar o deputado federal João Maia é um bom candidato e, mesmo achando que é cedo falar sobre 2010 ela acredita que ele está seguindo as orientações do partido. “É um direito dele e do PR lançar uma pré-candidatura agora. Eu acho cedo. Na minha opinião, temos que parar de adiantar as coisas e ficar falando sobre quem vai assumir o quê”, destacou ela.Ainda sobre o assunto, Rosalba afirmou que João Maia é um candidato forte não só pela atuação política, mas pela experiência que teve no Governo do Estado. “Ele foi secretário de desenvolvimento econômico, inclusive deve ter encontrado muitas dificuldades, ou seja, conhece o Estado por dentro, isso lhe dá méritos na disputa pelo Executivo”.Sempre evitando falar sobre 2010 a senadora potiguar disse que quando chegar a hora ela deve se reunir com o Democratas e definir qual cargo disputará em 2010. “Tenho ouvido muito o povo por onde eu passo. Desde que fui prefeita criei o hábito de visitar as comunidades e ir onde a população está. Como senadora, continuo conversando com a população. Estou sempre aqui no Rio Grande do Norte e sei que ainda não é hora de falarmos sobre candidaturas, mas sobre o trabalho que precisamos fazer. Esse é meu jeito, nunca fui de ficar resolvendo nada dentro de gabinete. Foi por isso que fui eleita senadora, então vou trabalhar como senadora”, ressaltou a democrata.Rosalba Ciarlini afirmou ainda que há sim um desejo da população para que ele assuma o comando do Estado, mais “ainda é cedo”.“Esse tipo de colocação tem surgido nas minhas visitas, o que me deixa muito feliz e gratificada. Afinal, isso mostra que o meu trabalho tem sido aprovado a ponto de ser indicada para assumir um cargo tão importante como o Governo do Rio Grande do Norte”, concluiu a senadora.