PRF detém duas pessoas por embriaguez ao volante Ao todo, a polícia registrou nove acidentes, quatro sem vítimas e cinco com feridos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve duas pessoas por embriaguez ao volante nas últimas 24 h, nas BRs do estado. João Maria Noga Dantas, 46 anos, foi pego na cidade de São José de Mipibu, na tarde desta sexta-feira (06).



João Maria foi encaminhado à delegacia de Plantão da Zona Sul, mas pagou R$ 440 de fiança e foi liberado logo em seguida. Na cidade de Santa Cruz, José Iran Alves da Fonseca, 37 anos, também estava dirigindo alcoolizado na noite de ontem.



Ao todo a PRF registrou nove acidentes, quatro sem vítimas e cinco com feridos. Todas as ocorrências foram de natureza leve. O atropelamento de uma pessoa sem identificação em Parnamirim foi considerado o caso mais grave.