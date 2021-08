Caboclos: Só Judas quem acha ruim em Major Sales Semana Santa é só alegria com o Concurso de Caboclos.

A distante Major Sales, cidade a 427 quilômetros de Natal, mantém uma tradição já centenária - e exclusiva no Rio Grande do Norte - no período da Semana Santa. Enquanto muitos se aproveitam para lembrar a Paixão de Cristo com espetáculos teatrais melodramáticos, a tônica na pacata cidade do Alto Oeste é a alegria dos Caboclos que, todo ano, realizam a Malhação de Judas.



A festa começa logo após o Domingo de Ramos. Já na segunda-feira seguinte, mas geralmente na terça, as turmas de caboclos se reúnem a ganhas as ruas e sítios de Major Sales e municípios vizinhos. Irreverentes, os grupos de mascarados, vestidos em roupas coloridas, cantam e dançam enquanto pedem esmolas à população, como pagamento pelas apresentações.



O costume, que lembra os papangus carnavalescos, acabou adotado pela prefeitura, que organiza a 19 anos o Concurso de Caboclos no Sábado de Aleluia. Os grupos inscritos disputam para saber qual a melhor coreografia de malhação do Judas. Os vencedores recebem prêmios em dinheiro e troféus.



A reportagem do Nasemana esteve em Major Sales, a convite da prefeitura, para acompanhar o folguedo durante o fim de semana passado. A chegada, na Sexta-Feira da Paixão, foi marcada pelo encontro com a Turma da Michelle, o primeiro grupo de caboclos formado exclusivamente por mulheres. "Tenho o maior orgulho disso", explica Michelle, a patroa da turma, que não usa fantasia e acompanha de perto a evolução pelas ruas.



São 18 garotas bastante animadas, que apesar do cansaço e da expectativa para o concurso, esbanjavam energia no folguedo. "Além de Major Sales, já estivemos em Tenente Ananias e Luís Gomes e nos sítios Caiçara e Monte Alegre", completa Michelle. As fantasias são encomendadas a costureiras da região e tem como regra abusar no colorido, seja de pano, seja em TNT. Acompanhando as 'caboclas', um trio formado por sanfona, pandeiro e triângulo.



Além do percurso de porta em porta, os caboclos ganham a estrada para visitar os sítios da região. Um deles é o do vereador Sales Mafaldo, que recebeu os Caboclos do Bebé, um dos grupos mais tradicionais de Major Sales. "Quando era menino, achava esses grupos de caboclos muito bonitos, era a melhor coisa do mundo.



Depois que me aposentei e vim morar no sítio, desde 1982 que recebo todo ano aqui em casa de 10 a 20 blocos pulando", afirma. A esmola, claro, é inevitável. "Tem que dar um dinheirinho, mas gente sempre dá também um frango, uma galinha, um garrafão de vinho, uma farofa de cuscuz...", explica.



Para ele, a festa faz parte da identidade da região. "É tradição, né? É uma coisa que tem que ser daqui pra entender. E ajuda a aumentar o afeto que a gente tem por essa terra", completa.



Concurso O concurso deste ano reuniu 11 turmas de caboclos, numa praça recém-construída pela prefeitura com o intuito de abrigar a competição. Com direito a palco e torcida organizada, cada turma tem o tempo limite de oito minutos para se apresentar.



O palco, preparado para receber o show do sanfoneiro Waldonys, foi comandado pela radialista Elida Sorahh, que chamou a primeira atração da noite: os caboclos mirins. O grupo é formado por crianças em idade pré-escolar que participam das oficinas promovidas pelo projeto Caboclos de Major Sales, com patrocínio do Ministério da Cultura e da Petrobras.



Após um breve intervalo para compor a mesa de jurados e de convidados especiais, apresentaram-se as Turmas de Bebé, de Dida, de Anchieta (cujo Judas trazia na testa a sigla do partido político PTB), da Michelle, de Nina, de Alcivan, de Gabriel, de Ailton, de Fransquinho, de Antônio Grosso e de Gilberto.



Todos os participantes ganharam troféu de participação, que lembrava a figura do antigo caboclo, vestido palha de bananeira. Ao final da apuração, a comissão resolveu premiar em terceiro lugar os Caboclos do Bebé (com nota 57,3); em segundo lugar ficou a Turma do Gabriel (nota 57,5); e, em primeiríssimo, a Turma do Alcivan, com 59 pontos em 60 possíveis.



"Foram dois meses de trabalho, de muita garra e muita luta", resumiu Alcivan. Em 10 anos de existência, este é o terceiro título conquistado pelo grupo. "Faz cinco anos que cheguei de volta de São Paulo. É uma maravilha disputar esse concurso", disse.



Os jurados são responsáveis pelo julgamento de seis quesitos. São eles:

Pisada: enquanto a música toca, os caboclos sapateiam com vigor num ritmo semelhante ao do Boi de Reis. Quanto mais sincronizada e dentro do ritmo do acompanhamento musical, melhor a pisada da turma;



Originalidade: Se o concurso termina por carnavalizar o folguedo, podendo descaracterizá-lo - até pela questão do limite do tempo -, o quesito Originalidade serve para lembrar os brincantes das origens da brincadeira. Quanto maior for o resgate de elementos originais da brincadeira, na indumentária, personagens, dança ou coregrafia, mais pontos serão ganhos;



Indumentária: este quesito analisa os adereços e aqui vale a criatividade de cada um na hora de se apresentar;



Coreografia: se o passo é o mesmo para todos, a evolução durante os oito minutos e a encenação ficam a cargo de cada turma. Os que tiverem as melhores ideias para aproveitar a exuberância dos trajes e o espaço da praça, são melhor avaliados;



Malhação de Judas: toda apresentação termina com a malhação do Judas, um boneco de pano que é destruído pelos caboclos. Os melhores 'matadores' de Judas levam as notas mais altas;



Limite de tempo: oito minutos pode parecer pouco, mas imagine assistir a 11 apresentações seguidas sem ter tempo nem pra tomar um copo d'água... Por isso, cada grupo que ultrapassar em 10 segundos o tempo estabelecido perde 1 décimo na nota geral.