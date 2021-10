Desempregado mata ex-mulher e tenta o suicídio no Gramoré Adriano Coelho da Silva matou Jucilene Varela Ferreira com várias facadas neste domingo.

O desempregado Adriano Coelho da Silva, de 28 anos, foi preso na noite deste domingo (26) sob acusação de matar a ex-mulher dele a facadas no Gramoré, bairro da zona Norte de Natal. Jucilene Varela Ferreira, 21, foi assassinada com vários golpes de faca tipo peixeira após uma discussão entre os dois. Adriano Coelho ainda tentou se matar após o crime, mas foi socorrido e não corre risco de morte.



Segundo dados repassados pela delegacia de plantão da zona Norte, Adriano Coelho foi à casa de Jucilene por volta das 20h. Os dois começaram a discutir e, Adriano pegou uma peixeira e desferiu cerca de 10 golpes contra a ex-mulher. Jucilene morreu na hora.



Em seguida, Adriano Coelho cortou o próprio pescoço. Vizinhos acionaram a polícia logo em seguida. Ao chegarem, os policiais encontraram Jucilene morta e Adriano se debatendo no chão. Ele foi levado ao pronto-socorro do hospital Santa Catarina, onde foi cirurgiado. A previsão é que ele receba voz de prisão assim que receber alta do hospital.