Carlos Eduardo se filia ao PDT e deve disputar o governo em 2010

Vlademir Alexandre

O ex-pessebista não quis se comprometer sobre assumir a direção da legenda, mas em seu discurso de novo integrante, afirmou que se o PDT decidir pela sua candidatura ao governo em 2010, ele entrará na disputa.“Ninguém é candidato de si, mas se o partido dentro do processo político achar que eu devo disputar o governo no próximo ano, eu topo o desafio. A partir de hoje, meu objetivo é fortalecer e construir um PDT mais forte no Rio Grande do Norte”, disse o ex-prefeito de Natal.Carlos Eduardo ressaltou todo o trabalho que realizou durante sua trajetória política, relembrando o tempo que atuou como deputado estadual, secretário de Estado do governo Garibaldi Alves Filho e como prefeito de Natal, e não deixou de criticar a gestão da então prefeita Micarla de Sousa (PV).“Desde que deixei a prefeitura de Natal por onde ando, encontro homens, mulheres, jovens e idosos que me agradecem pelo trabalho que fiz à capital potiguar. E aí me pergunto: Meu Deus por que a atual gestão não conseguiu até agora apresentar nenhum projeto?” disparou Carlos Eduardo.O mais novo membro do PDT fez elogios a atuação do partido no país, fez menção ao fundador da legenda, Leonel Moura Brizola, ao Ministro Carlos Lupi, ao atual presidente do diretório, Álvaro Dias, e ressaltou em vários momentos a administração do senador Garibaldi Alves Filho quando esteve a frente do comando do Rio Grande do Norte, porém Carlos Eduardo não citou em nenhum momento a governadora Wilma de Faria.Estiveram presentes a solenidade de filiação de Carlos Eduardo, o senador Garibaldi Alves Filho (PMDB), a deputada federal Fátima Bezerra (PT), os vereadores da bancada de oposição, Júlia Arruda (PSB), Raniere Barbosa (PRB), George Câmara (PCdoB) e Sargento Regina (PDT), o ex-prefeito de Parnamirim Agnelo Alves (sem partido) e o prefeito de Parnamirim, Maurício Marques (PDT).Durante a solenidade uma falta foi sentida, a ficha de filiação para que Carlos Eduardo pudesse assinar sua entrada na nova legenda. Anunciado pelo cerimonial para que oficializasse o compromisso, o ex-prefeito de Natal ficou em uma situação constrangedora, porém, o presidente do diretório estadual do Partido, deputado Álvaro Dias entregou um papel em branco para que pudesse ser registrado o momento.Minutos depois, a organização do evento chegou com a ficha de filiação e repassou para o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo assinar sua entrada no PDT.