Isso é uma babaquice monumental". A frase é vice-presidente de futebol do Flamengo, Kleber Leite, que criticou a possibilidade de unificação dos títulos brasileiros. A união dos títulos a partir de 1959 ainda não aconteceu, mas já vem gerando grande polêmica.



Caso a mudança venha a acontecer, Santos e Palmeiras passariam a ser os maiores campeões nacionais de todos os tempos, com oito títulos, ultrapassando o hexacampeão São Paulo e o pentacampeão Flamengo.



Possibilidade que encontrou total discordância nas palavras do vice de futebol do Rubro-negro carioca, Kleber Leite.



“Isso é uma babaquice monumental, uma barbaridade! Que troço mais sem sentido! Título tem que ser pleiteado dentro de campo. Isso aí é coisa de quem não tem o que fazer. Se eu recebo um papel desse, dizendo que conquistei tantos títulos, o que faço é rasgá-lo”, declarou Kleber Leite ao site Justicadesportiva.com.br.



O Flamengo foi campeão brasileiro em 1980, 1982, 1983, 1987 e 1992, e foi ultrapassado no ano passado pelo São Paulo, que chegou à sexta conquista.



Ainda sobre o assunto, o dirigente rubro-negro chegou a citar o trecho de uma famosa canção composta por Nelson Motta. “O que passou, passou. Como diria o nosso grande poeta Nelson Motta, ‘nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia’”, completou Kleber Leite.



Liderados pelo Santos, os seis clubes campeões da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e Santos) apresentaram na última terça-feira, dia 24 de março, um dossiê em que pleitearam o título de campeões brasileiros junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As competições citadas acima foram disputadas de 1959 a 1970.



Os outros campeões seriam Bahia, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense, que também conquistaram um troféu cada. Também consultado pelo site Justicadesportiva.com.br, o Superintendente de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, disse que ninguém poderia mudar a história, e que o Campeonato Brasileiro, de fato, teve início em 1971.