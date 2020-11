Duplo homicídio em Macaíba Dois homens foram executados com disparos de armas de fogo.

A madrugada desta sexta-feira (13) foi assustadora para os moradores de Macaíba. Dois homens foram executados com vários disparos de armas de fogo nas proximidades do bairro Ferreiro Torto.



Os mortos são José Paulino Júnior, 18 anos, e Wallace Rodrigo de Oliveira, 17 anos, e a suspeita é que ambos foram vítimas de uma execução, pois teriam sido arrancados de sua casa pelos assassinos. Porém oficialmente ainda não há pistas de quem seriam os autores do crime.