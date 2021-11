Comissões da Câmara vão se reunir para discutir gripe suína Representantes da Seguridade Social e Família e de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados vão se reunir na próxima terça-feira (5).

As comissões de Seguridade Social e Família e de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados vão se reunir na próxima terça-feira (5) para discutir medidas que possam conter a entrada do vírus da gripe suína no país e as ações de controle e tratamento para eventuais contaminações.



Para a audiência pública conjunta, ainda sem local definido, foram convidados o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Reinhold Stephanes, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Gérson Penna, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu Raposo de Mello e o diretor de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, José Agenor Álvares da Silva.



Subiu para 331 os casos oficiais da gripe suína no mundo, e “a situação continua a evoluir rapidamente”. Já há registros de dez mortos: um nos Estados Unidos e nove no México. As informações são do boletim divulgado hoje (1º) pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os dois países registram também o maior número de infectados: 109 nos Estados Unidos e 156 México. Além disso, há casos confirmados na Áustria (1), Alemanha (3), Holanda (1), Nova Zelândia (3), Espanha (13), Suíça (1), no Canadá (34), Reino Unido (8) e em Israel (2).



No Brasil, as autoridades de saúde monitoram quatro casos suspeitos. Três em Minas Gerais e um em São Paulo. De acordo com o Ministério Saúde, os pacientes estão internados em hospitais de referência para o tratamento com medicamento específico para a doença, ainda que não confirmadas.



Dos 38 casos em monitoramento até ontem (29), dois foram descartados, sendo um em Mato Grosso do Sul e outro em Minas Gerais. Mas, segundo o Ministério da Saúde, seis novos casos surgiram, o que eleva para 42 o número de casos em monitoramento.



Fonte: Agência Brasil