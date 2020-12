Aliança Francesa e Cineclube Natal realizam Semana da Francofonia

Fotos: Divulgação Med Hondo foi diretor de Sarraounia.

Cada seção terá a participação do cineclube na organização técnica e debates pós-exibições, como instituição conividada.O evento será o marco de uma nova parceria entre as duas instituições, que deverão, a partir de abril, realizar uma sessão mensal com títulos franceses ou de língua francesa.O primeiro filme (na sexta-feira) será Sarraounia, de Med Hondo. Eu uma aldeia da África, um velho homem confia sua filha ao seu amigo. Com este pai adotivo, ela aprende o manejo das armas, as verdades da vida, os modos de comuniação com os espíritos.Quando mulher, “Sarraounia” assume a liderança dos Aznas. Rainha, ela não procura dominar, mas luta pela independência e pela paz. O filme é da Mauritânia e foi gravado lançado em 1986.No sábado, quem preenche a tela é “Guimba – um tirano, uma época” (foto reprodução). De Mali, o diretor Cheick Oumar Sissoko a história se passa em Sitakili, uma cidade do Sahel que vive sob a dominação de um homem, Guimba Dunbaya, e do filho Janguiné.Kani Coulibaly é noiva de Janguiné desde que nasceu. Ela é uma moça muito cortejada, mas nenhum pretendente ousa declarar-se, de tão grande o terror imposto por Guimba.Durante uma visita de cortesia a Kani, Janguiné apaixona-se por Meya, a mãe de sua noiva, e quer casar com ela. Para satisfazer o capricho do filho, Guimba expulsa Mambi, o marido de Meya. Este refugia-se então em uma ladeia de caçadores e organiza a revolta contra o tirano.Na terça-feira, quem encerra a programação é o filme “Pedaços de Identidade”, no qual o Mani Kongo, o velho rei de uma província congolesa, decide partir em busca de sua filha, Mwana, que ele mandou para a Bélgica aos oito anos para estudar, e de quem está sem notícias há anos.O rei que não quer abrir mão de nenhuma de suas tradições, vai cruzar personagens como Chaka-Jo, jovem mestiço benglo-congolês e falso motorista de táxi sem documento nem estadia, Viva Wa Viva, jovem elegante que se apossa de seu dinheiro, ou ainda Noubia, jovem cantora iluminada e solitária.Mani Kongo volta para casa com Mwana e Chaka-Jo, mas será que o regresso à África fará com que estes personagens se reconciliem com eles próprios? A direção é de Mweze Dieudonné Ngangura (foto acima).