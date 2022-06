Caminhada em Natal lembrará Dia Nacional da Adoção

Elpídio Júnior

De acordo com Fabiana Fernandes, que trabalha na ONG, a caminhada tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a questão da adoção e esclarecer pessoas interessadas. O assunto, informa, está sempre cercado por muitas dúvidas.Além da adoção propriamente dita – aquela em que a criança passa juridicamente a pertencer a uma família, o Projeto Acalanto quer despertar as pessoas para a possibilidade de apadrinhamento, onde o interessado pode financiar os estudos e acompanhar a criança, que continua morando em casas de abrigo.De acordo com Fabiana, existem centenas de crianças distribuídas em cerca de dez casas de abrigo em Natal, a maioria com mais de cinco anos, idade a partir da qual a adoção é considerada dificílima."As casas de abrigo são como uma boma relógio", afirmou, referindo-se ao futuro de grande parte dessas crianças que, depois de atingirem a maioridade, saem dos abrigos sem trabalho e sem família e acabam indo morar na rua.A caminhada começa às 9h e termina com um café da manhã no Parque das Dunas.