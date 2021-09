Estadual de Basquete está em andamento

Rogério Torquato No infantil, o Neves vai jogar contra o Salesiano na sexta.

Hoje à noite a rodada tem lugar no ginásio do Auxiliadora - às 19h tem América-Auxiliadora x CEI, válido pelo mirim masculino; e às 20h15 tem FNB Equipe B x América-Auxiliadora, pelo infantil masculino.Na sexta (24), a rodada será no ginásio do Salesiano: às 16h30 o "Salé" recebe o Neves no infantil masculino; às 18h, tem Salesiano x Alecrim-Imaculada pelo mirim masculino.A equipe masculina Sub-17 do Rio Grande do Norte terminou entre as quatro primeiras do Canmpeonato Brasileiro de Bases da categoria, realizado recentemente em Campina Grande (PB) - após duas vitórias e uma derrota na primeira fase, os potiguares tropeçaram na semifinal diabnte do Ceará (que ficou com o título; o vice-campeão foi Pernambuco), e na disputa de bronze houve um segundo tropeço, desta vez diante de Alagoas. Por outro lado, o Rio Grande do Norte teve em quase toda a competição o atleta Júlio Pontes como cestinha.Enquanto isso, quem segue nos treinos puxados para as competições que estão por vir é outro grupo de marmanjos - precisamente, a seleção potiguar Sub-15 masculina, que não contou conversa e "enforcou" o feriado de Tiradentes no Palácio dos Esportes, local dos treinos; falando nisso, o próximo treino está agendado para esta quinta (23), às 20h.