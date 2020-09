PSDB vai reunir filiados do RN para discutir eleições de 2010

Fátima Elena Albuquerque PSDB busca fortalecimento no RN para eleição presidencial de 2010.

Amargando resultados inexpressivos nas últimas eleições, o PSDB do estado conta apenas com Luiz Almir como representante na Assembleia Legislativa, enquanto na Câmara Municipal de Natal e na Câmara Federal não há nenhum tucano potiguar. O objetivo é trabalhar para aumentar a representatividade da legenda.“Essa reunião é para que a gente possa trazer o pessoal do interior mais para dentro do PSDB e começar a traçar os rumos de 2010. Vamos fazer uma grande análise do quadro atual, das eleições de 2008, onde fomos bem, onde fomos mal, para que possamos em 2010 já com um diagnóstico preciso e saber exatamente o que vamos precisar”, explicou o presidente do PSDB de Natal, Dudu Machado.Na última eleição presidencial a “pedra no sapato” do PSDB foi o Nordeste, onde o presidente Lula, então candidato à reeleição, conseguiu a maioria esmagadora dos votos. Para reverter esse quadro e, após oito anos, recuperar a Presidência da República é que o PSDB reforça a necessidade de mobilizar os filiados de todos os estados nordestinos.“A direção nacional está cobrando dos diretórios uma reorganização interna, principalmente no Nordeste. Precisamos ter um desempenho melhor”, acredita Machado.Sobre o possível ingresso do deputado Rogério Marinho no PSDB, Dudu Machado reafirma que não tem nenhuma informação acerca do tema. No partido já há a pré-candidatura do ex-senador Geraldo Melo a uma vaga na Câmara dos Deputados.