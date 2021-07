Micarla reafirma que saúde é a prioridade inicial da gestão dela

Júlio Pinheiro Micarla de Sousa chega aos 100 primeros dias de gestão na Prefeitura de Natal

“A Saúde é onde tivemos os maiores problemas nesse início de gestão. Tivemos uma colaboração especial do doutor Levi Jales, ex-secretário de Saúde, que saiu porque precisava cuidar da carreira dele. Mas é bom lembrar que a Secretaria é muito maior que o secretário. Vamos continuar priorizando esse setor”, afirmou.Micarla de Sousa frisou que, além dos problemas encontrados, também teve “alegrias” na área de saúde pública. “A maior delas foi a colocação, em prática, do Hospital da Mulher”.A prefeita também lembrou que o combate à dengue tem sido uma das marcas do início da gestão dela. “Estamos fazendo um bom trabalho em relação aos números existentes. Assim que assumimos a Prefeitura, convocamos o Exército Brasileiro para nos ajudar e contratamos um dos maiores especialistas do Brasil, o doutor Luiz Alberto Marinho. Além disso contamos com o apoio valoroso das crianças, que formaram as brigadas escolares, e dos agentes de endemias”.Micarla de Sousa reforçou que a criação do portal da transparência na administração municipal, posto em prática nesta segunda-feira (13), é um outro ponto positivo desta gestão. “Isso foi um compromisso assumido ainda na campanha junto ao Marcco. Ontem foi a primeira prestação de contas. Esse portal é importante para uma administração que procura estar antenada, que está voltada para a ética e para a eficiência. A população poderá fiscalizar mais as nossas ações a partir de agora”.Um dos projetos mais discutidos nesse início de administração de Micarla de Sousa, o Via Livre, também foi comentado.“O objetivo é desafogar as principais vias de escoamento da cidade. Algumas já estão com o projeto e surtindo o efeito esperado. Tenho determinado é que a Prefeitura busque ao máximo o consenso com moradores e comerciantes, mas é inegável a melhoria. Para se ter uma ideia, em menos de 40 dias aumentou de instituída, o fluxo de veículo e a velocidade média na avenida Romualdo Galvão, por exemplo, melhorou em mais de 40%. Isso desafoga o trânsito em outras vias, como as avenidas Salgado Filho e Prudente de Morais. O próximo passo será melhorar iluminação e capeamento dessas vias”, concluiu.