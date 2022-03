Polícia caça suspeito de esquartejamento na Zona Norte

Fotos: Abelardo Nunes

Ela está desaparecida desde o meio-dia desta terça-feira (12). A suspeita de que Maisla Mariana foi assassinada de forma brutal surgiu depois que populares encontraram partes de um corpo de criança em um terreno baldio na rua Dona Izabel de Brito Lima, em Igapó, próximo ao local onde a estudante foi vista pela última vez."Foram encontrados um tórax e um pedaço de uma perna de uma criança, além de um short preto e uma blusa listrada. Ainda não podemos afirmar que se trata da Maisla Mariana, mas não podemos descartar essa possibilidade, até porque é bem grande", falou o delegado Jodelci Pinheiro, titular do 9º Distrito Policial.Além de Jodelci Pinheiro, outros quatro delegados estiveram no local onde parte do corpo foi encontrada na manhã desta quarta-feira (13): Raimundo Rolim, Laerte Jardim, Marcus Vinícius Cordeiro e Adriana Shirley. Nenhum deles quis conversar com a imprensa."Não temos nada por enquanto. Vamos investigar para tentar solucionar esse caso o quanto antes", limitaram-se a dizer. Mas o delegado Jodelci Pinheiro afirmou que há dois suspeitos para o crime. O principal deles é um ex-membro da igreja Adventista do Sétimo Dia, que Maisla freqüentava, e que foi removido da igreja por aliciar meninas.

Foto: Abelardo Nunes



tem a identidade desse suspeito, mas não vai divulgá-lo agora por ainda não haver nada que comprove o envolvimento dele com o crime.As suspeitas sobre esse ex-membro da igreja Adventista aumentaram depois que uma tia de Maisla invadiu a casa dele, que fica em uma vila no mesmo quarteirão do terreno baldio onde partes do corpo foram encontradas.

F oto: Abelardo Nunes



"Como é que pode um homem que se diz religioso e solteiro ter em casa sacolas cheias de calcinhas e biquínis. Foi ele sim quem matou a minha sobrinha", falou a dona-de-casa Selma Mariana.Esse homem chegou a ser detido pela polícia na madrugada desta quarta-feira. "Policiais militares deteve esse homem e um outro de madrugada e os levaram para a delegacia de plantão. Mas acabaram soltos por não haver indícios, naquele momento, contra eles", explicou o major PM Lenilson Sena, comandante do 4º Batalhão da PM.

Foto: Abelardo Nunes



O carro desse suspeito foi identificado por populares e apedrejado. "E se ele aparecer por aqui vai ser linchado até morrer", diziam algumas pessoas em frente à vila onde o suspeito mora. O pastor José Fernando Medeiros, da igreja Adventista, confirmou que o suspeito já foi removido da igreja.

Foto: Abelardo Nunes



"Em 2005, um outro pastor o afastou da igreja porque ele foi flagrando aliciando menores, o que leva a acreditar que ele seja um pedófilo. O pior é que esse homem é conhecido da família da Maisla e sabia da rotina da menina", falou. As partes do corpo encontradas no terreno baldio foram levadas para o Itep, onde serão necropsiadas. As roupas encontradas também serão analisadas por peritos. A polícia continua em diligência para localizar e prender os suspeitos do crime.